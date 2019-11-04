بايرن ميونخ يقدم عرضا رسميا لمدرب زياش لخلافة مدربه المقال وهذا هو رده

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني رحلة البحث عن مدرب جديد يخلف المدرب المقال، الكرواتي نيكو كوفاتش، يقود الفريق البفاري في ما تبقى من هذا الموسم.

وحسب “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن الفريق الأحمر وضع إسم الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، على رأس قائمة المدربين المرشحين للتعاقد معهم وخلافة كوفاتش، بل أجرى معه اتصلات لإقناعه بتدريب الفريق هذا الموسم.

وأكد المصدر نفسه، أن تين هاغ، أكد بأنه لا يمكنه ن يترك فريقه في منتصف الموسم، فاتحا المجال للتعاقد معه مع نهايته، خاصة وأن فريق أجاكس ينافس على عدة واجهات.

ولم يعرف بعد هل سيقوم الفريق الألماني بطي صفحة تين هاغ، الذي كان مرشحا لتدريب البافاري الصيف الماضي، بشكل نهائي، أنه سيتم تعيين مدرب مؤقت إلى غاية نهاية الموسم.