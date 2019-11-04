جريمة بشعة.. أخ يقتل شقيقه ويمثل بجثته بعد خلاف على “سوارت” – التفاصيل

أقدم شخص على وضع حد لحياة شقيقه بطريقة بشعة، مساء أمس الأحد، بحي الغايتن بالدشيرة، ضواحي إنزكان.

وأوضحت مصادر “اليوم24″، أن الحادث المأسوي وقع بعد دخول الإخوة في شجار عنيف بينهم حول مفاتيح “منزل العائلة”، قبل أن يتحول العراك لجريمة قتل بشعة، بعد أن عمد المتهم إلى طعن شقيقه بواسطة سلاح أبيض.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتهم استمر في التمثيل بجثة شقيقه، الذي سقط أرضا مدرجا في دمائه، قبل نقله إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث لفض أنفاسه الأخيرة.

هذا وعرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات الأمنية، التي تمكنت من اعتقال الجاني مباشرة بعد الحادث، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية.