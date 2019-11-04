طنجة…كوموندو من الدرك الملكي يقتحم مقهى مشهور بمالاباطا ويوقف صاحبه

اقتحم كوموندو من الدرك الملكي، ليلة أمس الأحد، مقهى مشهورا في منطقة مالاباطا بطنجة، بطريقة مفاجئة وقام باعتقال أحد شركائها.
وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن الكوموندو حاصر المقهى على الساعة العاشرة ليلا، مرجحا أن يكون الأمر متعلقا بتورط أحد شركاء المقهى في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المحتمل أن تسفر التحقيقات التي ستباشرها المصالح الأمنية المختصة إلى توقيف باقي المشتبه في ارتباطهم بتهريب المخدرات.
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