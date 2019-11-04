مصرع عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (50 عاما) مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في بيت شيمش، غربي مدينة القدس، صباح اليوم الإثنين.

وذكرت الطواقم الطبية أنها تلقت بلاغًا قرابة الساعة 10:37 حول سقوط عامل عن ارتفاع يقدر بعدد من الطوابق في ورشة بناء في بيت شيميش.

وأضافت أنه "عمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (50 عامًا) والذي وصفت جراحه بالحرجة مع إصابة بالرأس ما اضطرّ الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أنه بمصرع العامل، وصل عدد ضحايا حوادث العمل في البلد منذ مطلع العام الجاري 2019 إلى نحو 71 قتيلا.

يشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.