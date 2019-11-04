الشباب والرياضة تشغل الاجهزة الخاصة بقراءة البطاقة الالكترونية في ملعب البصرة الدولي

2019-11-04 | 10:30
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أعلن مدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية المشرف على مشروع الحوكمة في وزارة الشباب والرياضة عبد الخالق خضر ومدير المدينة الرياضية لطفي الموسوي، تشغيل الأجهزة الخاصة بقراءة البطاقة الالكترونية في ملعب البصرة الدولي.
وأضاف خضر، أنه "تم فتح تسع بوابات وبعدد ١٢ مسرب لكل بوابة لغرض استيعاب دخول الجمهور بوقت قياسي لاستقبال الحدث الكبير في الملعب وهو مباراة منتخبنا العراقي أمام نظيره الإيراني وكذلك المباراة الثانية أمام المنتخب البحريني ضمن التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وأمم آسيا".
واعتبر خضر هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة ضمن مشروع الحوكمة الذي تحرص الوزارة بأتمتة ملاعبها وفق ما معمول به في البلدان المتحضرة" متابعاً أن "العمل أشرف عليه مجموعة من مهندسي تكنلوجيا المعلومات في مقر الوزارة ومهندسي ملعب المدينة الرياضية والدائرة الهندسية ضمن التزام شركة أنوار سرى المنفذة للمشروع".
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