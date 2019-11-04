ناشطون يتناقلون صوراً لنفوق طيور في ساحة التحرير بسبب الغازات

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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر نفوق طيور في ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد.
وعزا الناشطين، نفوق الطيور الى الغازات التي استخدمت من قبل قوات مكافحة الشغل على مدى شهر تقريبا، لتفريق المتظاهرين.
وتشير تقارير الى ان نوعية القنابل المسيلة للدموع "الصربية والبلغارية" هي الاسوء لهذا النوع من الغاز، وهي مخالفة لحقوق الانسان بسبب تراكيز جرعاتها الكميائية، ومخالفتها قواعد سلوك فض التظاهرات الغاضبة المتفق عليها دوليا، فضلا عن مخالفة قواعد الاستخدام لقنابل المسيلة للدموع، مثل المسافات المسموح بها، التي حددت بما يتناسب مع ذلك، ورميها في مناطق فارغة قريبة من المتظاهرين.
واتهمت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، السلطات العراقية باستخدام القنابل المسيلة للدموع لقتل المتظاهرين وليس تفريقهم، مشيرة الى أن هذه القنابل "تخترق جماجم" المتظاهرين.
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