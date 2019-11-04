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ناشطون يتناقلون صوراً لنفوق طيور في ساحة التحرير بسبب الغازات

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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر نفوق طيور في ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بغداد.

وعزا الناشطين، نفوق الطيور الى الغازات التي استخدمت من قبل قوات مكافحة الشغل على مدى شهر تقريبا، لتفريق المتظاهرين.

 

 

 

 

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وكثرت التساؤلات حول استخدام القوات المكلفة بحماية جسري السنك والجمهورية لقنابل الغاز المسيل للدموع، اذا يشير ناشطون الى أن هذا الغاز ينتشر بسرعة وتأثيره يستمر اكثر من ساعة بعد التعرض له ما يحتاج الى تدخل طبي، ويسبب انخفاض حاد في اداء أجهزة التنفس كما يسبب تنشق زائد للغاز المسيل للدموع.

وتشير تقارير الى ان نوعية القنابل المسيلة للدموع "الصربية والبلغارية" هي الاسوء لهذا النوع من الغاز، وهي مخالفة لحقوق الانسان بسبب تراكيز جرعاتها الكميائية، ومخالفتها قواعد سلوك فض التظاهرات الغاضبة المتفق عليها دوليا، فضلا عن مخالفة قواعد الاستخدام لقنابل المسيلة للدموع، مثل المسافات المسموح بها، التي حددت بما يتناسب مع ذلك، ورميها في مناطق فارغة قريبة من المتظاهرين.

واتهمت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، السلطات العراقية باستخدام القنابل المسيلة للدموع لقتل المتظاهرين وليس تفريقهم، مشيرة الى أن هذه القنابل "تخترق جماجم" المتظاهرين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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