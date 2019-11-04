الكشف عن جريمة قتل غامضة في الغزالية ببغداد

كشفت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، الاثنين، عن جريمة قتل غامضة في منطقة الغزالية ببغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة قيدت الى انتحار في وقت سابق، حيث احيلت الاوراق التحقيقية الى مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الغزالية تفيد بوجود حادث انتحار لاحد الاشخاص".
واضافت انه "على اثر ذلك تم تشكيل فريق عمل مختص في كشف الجرائم الغامضة تمكن من القاء القبض على ثلاثة متهمين"، مبينة انه "بعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا عن قيام احد زملائهم بقتل المجنى عليه عن طريق الخطأ عندما كانوا في احدى الحفلات مخمورين حيث قام احدهم بإطلاق النار من سلاح مسدس ادى الى مقتل المجنى عليه في الحال".
وتبع انه "تم عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٥ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".
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