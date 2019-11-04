المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

وبين الجدول أن مسكوكة 22 غم بلغت مليوناً و433 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 302 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 10 غم 597 ألف دينار.

وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغت 897 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.205 مليون دينار، فيما بلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.514 مليون دينار.



وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي: