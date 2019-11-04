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4 دول عربية بين أفضل الوجهات السياحية لعام 2020

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كشف تقرير جديد عن أفضل الوجهات السياحية لعام 2020 حيث حلت 4 دول عربية بينها.
ووضع تقرير (Lonely Planet's) عدة قوائم لوجهات السفر التي تضم: أفضل 10 دول، وأفضل 10 مدن، وأفضل 10 مناطق، وأفضل 10 مناطق من ناحية القيمة.

وتاليا الدول التي كان ثلاث منها في شمال أفريقيا وواحدة في الخليج.


المغرب

 

 

وتصدرت المغرب الدول العربية في القوائم المختلفة، والتي جاءت في المرتبة التاسعة بين أفضل 10 دول، والتي اعتبرها التقرير "بوابة لأفريقيا والتنوع.

وأشار إلى أن الراغبين بالسياحة في المغرب عليهم زيارة مراكش وفاس ومكناس والرباط.

تونس

 

 

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جاءت تونس في المرتبة السابعة في قائمة أفضل 10 مناطق من ناحية القيمة، إذ يمكنك زيارة هذا البلد والتمتع بالمزايا الهائلة فيه بأسعار معقولة.

ويشير التقرير أن زيارتك إلى تونس لن تكتمل إلا بزيارة المدينة القديمة فيها وقرطاج، ومدينة سيدي بوسعيد الشاطئية وجزيرة جربة.

مصر

 

 

حلت مدينة القاهرة في المركز الثالث بين قائمة أفضل 10 مدن، وهي تمتاز بالصخب والفوضى التي تجعل من تجربة السياحة فيها متعة خاصة.

وتمتلك هذه المدينة آثارا تعود آلاف السنين، حيث يمكنك زيارة المتحف المصري الكبير والذي يقع قرب الأهرامات في منطقة الجيزة.

الإمارات العربية المتحدة

 



وجاءت مدينة دبي في المرتبة التاسعة بين قائمة أفضل 10 مدن، وهي تعد وجهة سياحية هامة خاصة للباحثين عن سياحة المعارض والفنادق الفارهة.

وستحتضن هذه المدينة معرض إكسبو 2020 الذي يتوقع أن يشهد حضور أعدادا كبيرة من السياح ومشاركة العديد من الدول والشركات فيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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