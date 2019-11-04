4 دول عربية بين أفضل الوجهات السياحية لعام 2020

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كشف تقرير جديد عن أفضل الوجهات السياحية لعام 2020 حيث حلت 4 دول عربية بينها.
وتاليا الدول التي كان ثلاث منها في شمال أفريقيا وواحدة في الخليج.
المغرب
وأشار إلى أن الراغبين بالسياحة في المغرب عليهم زيارة مراكش وفاس ومكناس والرباط.
تونس
ويشير التقرير أن زيارتك إلى تونس لن تكتمل إلا بزيارة المدينة القديمة فيها وقرطاج، ومدينة سيدي بوسعيد الشاطئية وجزيرة جربة.
مصر
وتمتلك هذه المدينة آثارا تعود آلاف السنين، حيث يمكنك زيارة المتحف المصري الكبير والذي يقع قرب الأهرامات في منطقة الجيزة.
الإمارات العربية المتحدة
وجاءت مدينة دبي في المرتبة التاسعة بين قائمة أفضل 10 مدن، وهي تعد وجهة سياحية هامة خاصة للباحثين عن سياحة المعارض والفنادق الفارهة.
وستحتضن هذه المدينة معرض إكسبو 2020 الذي يتوقع أن يشهد حضور أعدادا كبيرة من السياح ومشاركة العديد من الدول والشركات فيه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.