بيان من مفوضية حقوق الانسان بشأن احداث كربلاء امس

اصدرت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، بيانا بشأن احداث كربلاء امس، فيما دعت الى احالة عنصر الامن الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "راقبت ومن خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة كربلاء المقدسة مساء يوم امس الاحد، والتي أدت الى حدوث تصادم بين القوات الامنية والمتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية مما ادى وبأسف بالغ الى استشهاد (3) متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة (12) من المتظاهرين والقوات الامنية".

وادانت المفوضية "استمرار سقوط الشهداء والمصابين"، داعية "القوات الامنية الى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الامن وعدم استخدام الرصاص الحي واحالة الأشخاص الذين قامو بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق".

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وطالبت "كافة المتظاهرين بالبقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات وديمومة تظاهراتهم السلمية وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، كون ذلك يعد خرقا للاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق"، مشددة على ضرورة "الابتعاد عن اي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين".

يذكر ان متظاهرون غاضبون حاصروا يوم امس الاحد، القنصلية الايرانية في كربلاء، وحرقوا الاطارات قربها، كما تم وضع العلم العراقي على جدارها، الا ان القوات الامنية قامت بتفريقهم.