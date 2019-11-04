البصرة.. استمرار الاعتصام أمام 'أم قصر' وقطع طريق أبي الخصيب

أفاد مصدر في البصرة، الاثنين، بأن متظاهرين قطعوا طريق أبي الخصيب، فيما أشار إلى استمرار الاعتصام أمام ميناء أم قصر. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عشرات الأشخاص يواصلون اعتصامهم أمام ميناء أم قصر ويرفضون مفاوضات فتح الطريق". وفي سياق ذي صلة، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن"متظاهرين قطعوا طريق أبي الخصيب بالإطارات المحترقة".



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