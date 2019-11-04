الصين تحث على "الصرامة" لإنهاء الإضرابات بهونج كونج

قالت الشرطة في هونج كونج، الإثنين، إن شخصين يرقدان في حالة خطيرة بعد الاشتباكات التي وقعت مطلع الأسبوع مع محتجين مناهضين للحكومة.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الصين إلى اتخاذ موقف "أكثر صرامة" لإنهاء الإضرابات المستمرة منذ شهور.

وداهمت شرطة مكافحة الشغب عدة مراكز تجارية، الأحد، من بينها سيتي بلازا في ضاحية تايكو شينج شرقي هونج كونج.

وشكّل المحتجون هناك في بداية الأمر سلسلة بشرية قبل مواجهة الشرطة في مناوشات، التي تضمنت طعن رجل بسكين عدة أشخاص ثم قضم على ما يبدو جزءا من أذن سياسي.

Advertisements

ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن الشخصين اللذين يرقدان في حالة حرجة، إلا أن من بين الجرحى رجلا يعتقد أنه من قام بطعن الناس وقام المحتجون بضربه بالعصي.

ومن المقرر تنظيم مزيد من المظاهرات الأسبوع الجاري مع مواصلة المحتجين الضغط حتى تلبية مطالب مثل إجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة وإقرار حق الانتخاب العام.



والإثنين، حثت وسائل الإعلام الرسمية الصينية السلطات على اتخاذ "خط أكثر صرامة" تجاه المحتجين في هونج كونج الذين دمروا مبنى وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ومباني أخرى في مطلع الأسبوع.





وشددت وسائل الإعلام على أن أعمال العنف أضرت بسيادة القانون بالمدينة.

واستهدف المحتجون بنوكا أو شركات صينية يرون أنها داعمة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم بسبب غضبهم مما يعتبرونه تدخل بكين في حريات هونج كونج منذ عودتها للحكم الصيني في عام 1997.