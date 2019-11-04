الجداد الإلكتروني وأزمات داعش.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: إيران تخشى احتجاجات شعبية.. مناورات للتدريب على "القمع"، ومعارض تركي: لا عدالة ولا تنمية في وجود حزب أردوغان، والجيش الليبي: الضربات على قاعدة معيتيقة حققت 100% من أهدافها، و"الجداد الإلكتروني".. أبواق إخوانية تتربص بحكومة السودان.

كما تقرأون: خبراء: 4 أزمات تواجه "داعش" على رأسها خليفة البغدادي، وترامب يطالب بكشف هوية مسرب مكالمته مع زيلينسكي، وآبي أحمد: لن نتسامح مع دعاة الفوضى والعنف في إثيوبيا، وعبدالمهدي يؤكد عدم استخدام الرصاص الحي ضد متظاهري العراق.

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وفي الاقتصاد تطالعون: الصين تدعم الشركات للإدراج ببورصة شنغهاي، وواشنطن تلمح إلى التراجع عن رسوم سيارات أوروبا واليابان، ورئيس أرامكو يتوقع طلبا قويا على الطرح من المؤسسات العالمية.

ورياضيا تقرأون: موهبة برشلونة يلوح بورقة الرحيل.

وأخيرا الفن: مطالبات بتحليل "DNA" لشبيه مايكل جاكسون للتأكد من هويته.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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