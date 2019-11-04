السودان يتعهد بتطهير مساجده من عناصر "الإخوان"

تعهّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، بتطهير مساجد بلاده من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الساعية لنشر التطرف عبر منابرها.

وأكد وزير الأوقاف السوداني أن عددا من كوادر الحركة الإسلامية (الإخوان)، يحاولون الآن استغلال المساجد من أجل الترويج لأفكارهم، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وشدد على أن مساجد السودان للعبادة ولدعوة الناس إلى القيم والأخلاق والعدل والمساواة والسلام والاعتصام والوحدة وليس للتفرقة أو الإساءة للآخرين المختلفين.





وقال الوزير مفرح إن جزءا كبيرا من مساجد السودان، خاصة في ولاية الخرطوم (العاصمة)، أصبحت موجهة ضد الثورة، والإساءة إلى الحكومة وبعبارات جارحة.



لكن وزير الأوقاف عاد ليؤكد أن "مشروع الحركة الإسلامية السودانية، تمت هزيمته في الحياة السياسية والمجتمعية بفضل الثورة المجيدة".

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وأضاف: "سنحاصر هذه المساجد بخطاب جاد يدعو إلى الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف وإلى أدب الاختلاف وإدارة التنوع والسلام".

وأشار إلى أن وزارته ستقوم بتدريب كوادر دعوية شابة تصدح بالحق وتقف مع الثورة، قائلا: "ليست لدينا خطبة مكتوبة نقدمها إلى خطباء المساجد ولا يوجد خطاب مؤدلج ولكن سنبصر الناس بأن الداعية يجب أن يتفاعل مع قضايا مجتمعه ومع شعار الثورة: حرية وسلام وعدالة".

واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة بالسودان في انقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومستخدمة في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيسا للبلاد، الذي سقط بانتفاضة شعبية بعد حكم دام 3 عقود.

وقبل ساعات، أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة خلال انقلاب عسكري عام 1989 وتقويض الحكومة الديمقراطية وقتها.



وأسند رئاسة اللجنة إلى سيف اليزل محمد سري، رئيس النيابة العامة، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى أحمد النور الحلاء، واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، بجانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان إدريس.

وتختص اللجنة وفق القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب على الشرعية الدستورية.