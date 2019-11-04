محمد بن سلمان وماكرون يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأن استقرارها.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الإثنين، إن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضحت أنه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.

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وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد بحث، أمس الأحد، مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل، تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخصوصا المجال الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المستشار السعودي أطلع المسؤول الفرنسي على برامج المركز ومشاريعه الإنسانية، التي شملت 45 دولة حول العالم أبرزها اليمن.

من جانبه، أشاد جان ماري بوكيل بالدور الإنساني المميز للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، وتقديمه المساعدات المتنوعة لكل الشعوب والدول المحتاجة.