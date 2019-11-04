متظاهرون بالنجف يغيرون اسم شارع "الخميني" لـ"شهداء ثورة تشرين"

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وكالاتالإثنين 2019/11/4 01:24 م بتوقيت أبوظبي
متظاهرون يغيرون اسم "الخميني" من شارع بالنجف العراقية
أقدم متظاهرون في النجف، جنوبي العراق، على تغيير اسم شارع "الخميني" بالمدينة إلى "شهداء ثورة تشرين"؛ ضمن سلسلة من الرسائل الاحتجاجية على التدخلات الإيرانية في بلادهم.
ونقلت وسائل إعلام عراقية صورا تُظهر محتجين يمسحون باللون الأسود اسم شارع "الخميني" ويعلقون لافتات كتب عليها: "بأمر الشعب.. شارع شهداء ثورة تشرين".
وفي 2014، وافقت النجف على طلب مقدم من قبل المجلس المحلي بإعادة تسمية شارع مطار النجف الدولي إلى "الخميني" وتغير رسميا في 18 فبراير/شباط 2015؛ ما أثار انتقادات واسعة لدى الشارع العراقي.
ومنذ 24 أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت موجة جديدة من المظاهرات الحاشدة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الجنوب للمطالبة بإقالة الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء نفوذ إيران أودت بحياة العشرات.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل 257 على الأقل، وأكثر من 3000 مصاب، بحسب أرقام رسمية.
ومنذ بدء المظاهرات في العراق مطلع الشهر الماضي، تعالت أصوات المتظاهرين متهمة إيران بالتدخل في الشأن الداخلي لبلادهم بل ذهب البعض لتحميلها مسؤولية استهداف المحتجين وقتلهم.
كما شهدت المظاهرات في بغداد وعدة محافظات جنوبية حرق العلم الإيراني، رفضا لـ"إذعان أصحاب السلطة لهيمنة نفوذ طهران"، على حد تعبيرهم.
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