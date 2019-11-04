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إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق بعد محاصرة قنصليتها بكربلاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق بعد محاصرة قنصليتها بكربلاء

متابعات_الخليج 365

حذرت السلطات الإيرانية من السفر إلى العراق، الذي يشهد مظاهرات حاشدة؛ احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية وتدخلات إيران.

 

وذكرت القنصلية الإيرانية في كربلاء، في بيان، أن الظروف الراهنة غير مواتية لزيارة أماكن دينية في العراق، داعية الإيرانيين إلى تأجيل سفرهم حتى استعادة الأمن في المدينة.

 

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد حذرت، الثلاثاء الماضي، رعاياها من السفر إلى العراق، بسبب ما وصفتها باضطرابات هناك.

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ونصحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، المسافرين لزيارة أماكن دينية في مدن عراقية بتأجيل رحلاتهم حتى إشعار آخر.

 

ولفت البيان إلى أن تقارير أشارت إلى وقوع بعض الاضطرابات في العراق، داعيا الإيرانيين إلى عدم السفر هناك حاليا.

 

وحاصر عدد من المتظاهرين العراقيين في كربلاء، مساء أمس الأحد، مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وطالبوا برحيل الدبلوماسيين.

 

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