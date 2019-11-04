لبنان.. المحتجون يوسعون رقعة قطع الطرقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وسّع المحتجون صباح اليوم الإثنين رقعة قطع الطرقات فب لبنان، فقطعوا طرقات رئيسيّة وأخرى داخليّة، وذلك احتجاجاً على المماطلة في تكليف رئيس جديد للحكومة.



وكان يوم أمس الأحد، قد شه تظاهرات مختلفة، بدأت صباحاً بتظاهرة لـ"التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، دعماً لعهد الأخير، إضافة إلى تظاهرات غير مسبوقة ضمن ما أطلق عليه "أحد الوحدة" في العاصمة بيروت، وطرابلس في الشمال، وصيدا في الجنوب، ومناطق أخرى.

وأكدت غرفة "التحكم المروري" عبر "تويتر"، اليوم الإثنين، قطع طرقات نهر الكلب، جل الديب، مزرعة يشوع، جسر الرينغ، الصيفي، الشفروليه، ساحة ساسين، وفردان ضمن نطاق بيروت، بالإضافة إلى قطع الطرقات المؤدية من الجنوب باتجاه بيروت في صيدا عند دوار إيليا ودوار الرئيس الحريري، والجية عند مفرق برجا، والناعمة، وأوتوستراد خلدة، والشويفات.

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كما قُطع عدد من الطرقات المؤدية من زحلة بقاعاً باتجاه بيروت، ومن طرابلس شمالاً باتجاه العاصمة.

أما في شمال لبنان، فقد حصل تدافع بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذين قطعوا أوتوستراد البحصاص – بيروت، وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية عن إطلاق الجيش الرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة شاب تم نقله إلى المستشفى.

ولفتت إلى أن المتظاهرين قطعوا أوتوستراد القلمون - بيروت بالشاحنات، فيما الطريق البحرية بقيت سالكة.