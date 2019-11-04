العراق.. عبد المهدي يدعو المتظاهرين إلى إعادة فتح الطرقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المتظاهرين المناهضين للحكومة بإعادة فتح الطرق والمساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد.



وأكد عبد المهدي في بيان نشر في وقت متأخر من مساء الأحد أن "الاحتجاجات أدت إلى توقف العاصمة بغداد وجزء كبير من جنوب البلاد"، مضيفا أن "الاضطرابات كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات".

وكان آلاف المتظاهرين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى ميناء الخليج الرئيسي في العراق بالقرب من مدينة البصرة الغنية بالنفط، التي تستقبل الجزء الأكبر من واردات الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

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ونظم الطلاب اعتصامات الأحد (أول أيام أسبوع العمل في العراق) وظلت العديد من المكاتب الحكومية مغلقة.

وتتهم الحكومة جماعات تصفها بـ "الخارجة على القانون" باستخدام المتظاهرين كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الامنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين.

وقلصت الحكومة ساعات حظر التجوال بعد أيام من فرضها.

وقال عبد المهدي في البيان إنه كلف لجنة برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية بالتحقيق في أنواع المعدات التي استخدمتها القوات الامنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابل المسيلة للدموع.