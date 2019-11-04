شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن سلمان يبحث هاتفيا مع ماكرون مستجدات الأوضاع في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، تشرين الثاني 04، 2019 إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت أنه جرى خلال الاتصال "بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها". Advertisements كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. ولم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

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