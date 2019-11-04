عبد الله العتيبي: الإخوان المسلمون غزاة جدد ومستعدون لارتكاب الجرائم

قال عبد الله العتيبي، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الغزاة الجدد في المنطقة هم المؤدلجون الإسلاميون، الذين تحكمهم أوهام الماضي وطموحات استعادة التاريخ الحقيقي أو المتوهّم.
وأوضح العتيبي، أن هؤلاء لديهم قناعة بأن مجدهم المعاصر يكمن في الماضي، لافتا إلى أنهم لا يوجد لديهم أزمة في استعادته عبر ارتكاب أفظع الجرائم، وأبشع الخطايا.
وأكد الباحث، أن أيديولوجيا الإسلام السياسي، التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، نهاية العشرينيات من القرن الماضي، ثم تفرعت عنها جماعات وتنظيمات وتيارات لا تعد ولا تحصى، مردفا: هذه الميليشيا مستعدة في أي لحظة للانقضاض على الدول، تحت غطاء طائفي في سعي محموم للتوسع وبسط النفوذ.
واختتم: استغلال الدين للوصول إلى السلطة يبيح لهم كل جرم، من قتل وتعذيب وجرائم إبادة ومجازر في سبيل تلك الأيديولوجيا، والاستمرار فيها ليوم الدين.
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