عبد الله العتيبي: الإخوان المسلمون غزاة جدد ومستعدون لارتكاب الجرائم

قال عبد الله العتيبي، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الغزاة الجدد في المنطقة هم المؤدلجون ‏الإسلاميون، الذين تحكمهم أوهام الماضي وطموحات استعادة التاريخ الحقيقي أو المتوهّم.‏

وأوضح العتيبي، أن هؤلاء لديهم قناعة بأن مجدهم المعاصر يكمن في الماضي، لافتا إلى أنهم لا يوجد لديهم أزمة ‏في استعادته عبر ارتكاب أفظع الجرائم، وأبشع الخطايا.‏

وأكد الباحث، أن أيديولوجيا الإسلام السياسي، التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، نهاية العشرينيات من القرن ‏الماضي، ثم تفرعت عنها جماعات وتنظيمات وتيارات لا تعد ولا تحصى، مردفا: هذه الميليشيا مستعدة في أي ‏لحظة للانقضاض على الدول، تحت غطاء طائفي في سعي محموم للتوسع وبسط النفوذ. ‏

واختتم: استغلال الدين للوصول إلى السلطة يبيح لهم كل جرم، من قتل وتعذيب وجرائم إبادة ومجازر في سبيل ‏تلك الأيديولوجيا، والاستمرار فيها ليوم الدين.‏