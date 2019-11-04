رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان أكدا ضرورة حل القضايا الثنائية بالحوار

أعلنت متحدثة باسم رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جاي إن، كو مين-جونغ، أنّ الرئيس اقترح عقد محادثات رفيعة المستوى لحلّ خلاف سياسي وتجاري متفاقم مع ​اليابان​ خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​.

وأوضحت أنّ "الزعيمين عقدا محادثات استمرّت 11 دقيقة على هامش اجتماع لرابطة دول ​جنوب شرق آسيا​ (​آسيان​) في ​بانكوك​"، لافتةً إلى أنّ "الزعيمين أكّدا مجدّدًا مبدأ ضرورة حلّ القضايا الثنائية من خلال الحوار"، في إشارة إلى المحادثات الجارية على مستوى مجموعات العمل بين وزارتي خارجية البلدين.

وبيّنت أنّ "الرئيس الكوري عرض إجراء محادثات على مستوى أعلى إذا دعت الحاجة، كما اقترح رئيس الوزراء آبي السعي للتوصّل إلى حلّ من خلال الوسائل المتاحة كافّة".

ويأتي الاجتماع في وقت تدهورت فيه العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى لها منذ عشرات السنين، بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض بعض العمال الّذين أجبروا على العمل بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.