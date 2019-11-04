محتجون يقطعون عدداً من شوارع العاصمة العراقية

أفاد قناة "​روسيا اليوم​" عن قيام عدد من المحتجين بقطع عدد من شوارع العاصمة العراقية استمراراً للعصيان المدني الذي أعلنوه، مشيرة الى أن الشوارع الرئيسية لمناطق الشعب، الزعفرانية، ساحة مظفر، منطقة العبيدي، جزء من طريق شرق القناة، ومنطقة الأمين وساحة الحمزة في مدينة الصدر، قطعت جميعها.

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