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ماكرون بحث مع بن سلمان بالعلاقات الثنائية والجهود المبذولة بشأن أمن المنطقة

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ذكرت "وكالة الأنباء - واس" أنّ "ولي العهد السعودي الأمير ​ بن عبدالعزيز​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​".

وأوضحت أنّ "خلال الاتصال، جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدّات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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