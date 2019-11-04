ماكرون بحث مع بن سلمان بالعلاقات الثنائية والجهود المبذولة بشأن أمن المنطقة

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس" أنّ "ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​".

وأوضحت أنّ "خلال الاتصال، جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدّات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها".