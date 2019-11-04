الأناضول: الجيش التركي قضى على "إرهابي" بارز من "بي كا كا" شمالي العراق

كشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" أنّ "قوات من ​الجيش التركي​، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي، تمكّنت من القضاء على "إرهابي" من تنظيم "بي كا كا" خلال عمليّة جويّة في منطقة "متينة" شمالي ​العراق​.

وأوضحت أنّ "الإرهابي يُدعى "مصلح ايكه" مدرج على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين ويلقّب بـ"تكوشر زاغروس" في تنظيم "بي كا كا"، لافتةً إلى أنّ "ايكه انضمّ للمنظمة في التسعينيات، وهو مسؤول عن العديد من العمليات في مناطق "شمدينلي" و"تشوقورجا" جنوب شرقي ​تركيا​".

وذكرت المصادر أنّ "ايكه تدرّب على يد قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة يُدعى "دوران قالقان"، من ثمّ تمّ تعيينه مسؤولًا ميدانيًّا لمنطقة متينة".