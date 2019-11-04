كشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" أنّ "قوات من الجيش التركي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي، تمكّنت من القضاء على "إرهابي" من تنظيم "بي كا كا" خلال عمليّة جويّة في منطقة "متينة" شمالي العراق.
وأوضحت أنّ "الإرهابي يُدعى "مصلح ايكه" مدرج على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين ويلقّب بـ"تكوشر زاغروس" في تنظيم "بي كا كا"، لافتةً إلى أنّ "ايكه انضمّ للمنظمة في التسعينيات، وهو مسؤول عن العديد من العمليات في مناطق "شمدينلي" و"تشوقورجا" جنوب شرقي تركيا".
وذكرت المصادر أنّ "ايكه تدرّب على يد قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة يُدعى "دوران قالقان"، من ثمّ تمّ تعيينه مسؤولًا ميدانيًّا لمنطقة متينة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأناضول: الجيش التركي قضى على "إرهابي" بارز من "بي كا كا" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.