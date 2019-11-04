اشكال بين المتظاهرين وبعض المواطنين تحت جسر الرينغ

وقع اشكال تحت ​جسر الرينغ​ لجهة ​ساحة الشهداء​ بين عدد من المواطنين الذين يصرون على المرور وبين المتظاهرين. كما تم الاعتداء على احدى المتظاهرات ووصول عدد من المتظاهرين الى النقطة تحت الجسر لمؤازرة زملائهم هناك.



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