توقف العمل في بعض المصارف في الميناء بطلب من المعتصمين

توجه عدد من المعتصمين إلى فرع ​البنك اللبناني الفرنسي​ في الميناء، وطلبوا من الموظفين مغادرة المصرف، ثم توجهوا إلى ​نقابة المهندسين​ وتجمهروا أمامها، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات تطالب "بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة"، ثم طلبوا من المهندسين والإداريين مغادرة مبنى النقابة وإقفال أبوابها.

وتوجه عدد من المحتجين الى مبنى المالية والعقارية وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.

وتوجه عدد آخر من المحتجين إلى ​بلدية الميناء​ والسنترال وعدد من فروع ​المصارف​ التي بدأت بإقفال أبوابها قبل وصول المتظاهرين إليها، علما أن معظم المصارف كانت قد أغلقت أبوابها الخارجية، وأقتصر نشاطها على أعمال داخلية يقوم بها الموظفون.