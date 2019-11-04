محتجون يحاولون إقفال المصارف في مدينة صيدا

يُحاول محتجون في منطقة صيدا، إقفال ​المصارف​ في المدينة. وكان قد ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "المحتجين جالوا على أصحاب المحال التجارية في أسواق المدينة، داعين إيّاهم إلى الالتزام بالإضراب العام والإقفال، حيث التزمت أغلبيّة المحال بذلك، وذلك وسط انتشار للقوى الأمنية".

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