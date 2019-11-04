أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الطقس الخريفي على الحوض الشرقي للمتوسط، يستقر تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع المصحوبة بكتل هوائية دافئة، متوقعة أن يكون طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خلال النهار كما تنخفض نسبة الرطوبة.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة احياناً.
الأربعاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احياناً واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
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