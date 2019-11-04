طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن ​الطقس​ الخريفي على الحوض الشرقي للمتوسط، يستقر تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع المصحوبة بكتل هوائية دافئة، متوقعة أن يكون طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ خلال ​النهار​ كما تنخفض نسبة الرطوبة.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة احياناً.

الأربعاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احياناً واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.