إرجاء اجتماع مجلس القضاء الأعلى إلى ظهر غد لعدم تمكن أعضائه من الوصول لمركز عملهم

أُرجئ اجتماع ​مجلس القضاء الأعلى​ الّذي كان مقرّرًا عقده اليوم بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود، إلى ظهر يوم غد الثلثاء، وذلك لعدم تمكّن القضاة أعضاء المجلس من الوصول إلى مركز عملهم في قصر عدل ​بيروت​.

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