أبو شقرا للنشرة: وضع قطاع المحروقات طبيعي وننتظر الاجتماع بمصرف لبنان

أشار ممثل شركات موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "الوضع بالنسبة لقطاع المحروقات هو حتى ​الساعة​ طبيعي"، لافتاً إلى أن "​قطع الطرقات​ ليوم واحد لن يؤثر على تسليم المحروقات"، داعيا الى "انتظار يوم غد لمعرفة كيف ستكون أحوال الطرقات وعندها نبني على الشي مقتضاه". من ناحية أخرى، لفت الى أن "العين تتجه الى الاجتماع الذي سيعقد بين الشركات النفطية و​وزارة الطاقة​ و​مصرف لبنان​ بخصوص موضوع المحروقات"، معتبرا أن "هذا الاجتماع هو الأهمّ ولنرى ماذا سينتج عنه".

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