النشرة: محتجون أعادوا إقفال الطريق التي تربط مرجعيون بحاصبيا

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "بعد عمليّات كرّ وفر بين ​الجيش اللبناني​ والمحتجّين عند مثلث سوق الخان، أعاد المحتجون إقفال الطريق الّتي تربط ​مرجعيون​ بحاصبيا وحاصبيا ب​البقاع​ عبر الحاصباني- مرج الزهور، ونصبوا الخيم وسط الطريق".

وبيّن أنّ "العشرات من المحتجين عمدوا أيضًا على ​قطع طريق​ عام حاصبيا- ميمس عند الجسر، رافعين الاعلام اللبنانية ومردّدين الهتافات والأناشيد الوطنية، ومطالبين بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة". ولفت إلى أنّ "المحتجّين أبقوا على مسرب لمرور السيارات العسكريّة وسيارات ​الصليب الأحمر اللبناني​ وبعض الحالات الاستثنائية"، موضحًا أنّ "المحتجين أكّدوا أنّهم باقون على حراكهم حتّى تحقيق مطالبهم".