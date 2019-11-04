ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "بعد عمليّات كرّ وفر بين الجيش اللبناني والمحتجّين عند مثلث سوق الخان، أعاد المحتجون إقفال الطريق الّتي تربط مرجعيون بحاصبيا وحاصبيا بالبقاع عبر الحاصباني- مرج الزهور، ونصبوا الخيم وسط الطريق".
وبيّن أنّ "العشرات من المحتجين عمدوا أيضًا على قطع طريق عام حاصبيا- ميمس عند الجسر، رافعين الاعلام اللبنانية ومردّدين الهتافات والأناشيد الوطنية، ومطالبين بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة". ولفت إلى أنّ "المحتجّين أبقوا على مسرب لمرور السيارات العسكريّة وسيارات الصليب الأحمر اللبناني وبعض الحالات الاستثنائية"، موضحًا أنّ "المحتجين أكّدوا أنّهم باقون على حراكهم حتّى تحقيق مطالبهم".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محتجون أعادوا إقفال الطريق التي تربط مرجعيون بحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.