عسيران: للاستعجال في تشكيل حكومة وطنية لاعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح انه "من أوجب الواجب الاستعجال في تشكيل ​حكومة​ وطنية وان تنظر الى ​لبنان​ واللبنانيين مجتمعين، من هنا يجب ان تكون انطلاقتها وطنية لاعادة بناء الثقة بين المواطن و​الدولة​، وتنفيذ خطط اقتصادية تعيد الامل الى جيل ​الشباب​ الذين يعبرون عن ارائهم في الساحات".

واعتبر ان "المعالجات والشعارات السياسية السابقة ل 17 ايار لم تعد تجدي وان جميع الشباب ينظرون الى ​المستقبل​ نظرة تغيرت عن الماضي وهم يتوقون الى فرص العمل في هذا البلد كي لا يهاجروا الى الخارج وان يبقوا دعامة ​الاقتصاد اللبناني​ وخشبة الخلاص للوطن فلنعمل على تحقيق امانيهم وهذا حقهم الوطني".