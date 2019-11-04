عسيران: للاستعجال في تشكيل حكومة وطنية لاعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح انه "من أوجب الواجب الاستعجال في تشكيل حكومة وطنية وان تنظر الى لبنان واللبنانيين مجتمعين، من هنا يجب ان تكون انطلاقتها وطنية لاعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتنفيذ خطط اقتصادية تعيد الامل الى جيل الشباب الذين يعبرون عن ارائهم في الساحات".
واعتبر ان "المعالجات والشعارات السياسية السابقة ل 17 ايار لم تعد تجدي وان جميع الشباب ينظرون الى المستقبل نظرة تغيرت عن الماضي وهم يتوقون الى فرص العمل في هذا البلد كي لا يهاجروا الى الخارج وان يبقوا دعامة الاقتصاد اللبناني وخشبة الخلاص للوطن فلنعمل على تحقيق امانيهم وهذا حقهم الوطني".
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