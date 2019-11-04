افادت معلومات صحفية بأن فروع مصارف كسروان فتحت ابوابها أمام الزبائن تشهد يوم عمل عادي.
كما حضر موظفو سراي جونية إلى عملهم كالمعتاد، فيما مدارس وجامعات القضاء أقفلت أبوابها أمام التلامذة.
إلى ذلك، لا يزال أوتوستراد غزير مقفلا على مسلكيه، من قبل المتظاهرين بشاحنات النقل الخارجي والسيارات. وتنتشر عناصر قوى الأمن الداخلي على جانبي الأوتوستراد.
وتشهد الطريق البحرية الممتدة من غزير وصولا حتى ساحة جونية زحمة سير خانقة، وتعمل عناصر قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر فروع مصارف كسروان فتحت أبوابها والمدارس والجامعات مقفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.