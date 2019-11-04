فروع مصارف كسروان فتحت أبوابها والمدارس والجامعات مقفلة

افادت معلومات صحفية بأن فروع مصارف ​كسروان​ فتحت ابوابها أمام الزبائن تشهد يوم عمل عادي.

كما حضر موظفو سراي ​جونية​ إلى عملهم كالمعتاد، فيما مدارس وجامعات ​القضاء​ أقفلت أبوابها أمام التلامذة.

إلى ذلك، لا يزال أوتوستراد غزير مقفلا على مسلكيه، من قبل المتظاهرين ب​شاحنات​ النقل الخارجي والسيارات. وتنتشر عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ على جانبي الأوتوستراد.

وتشهد ​الطريق البحرية​ الممتدة من غزير وصولا حتى ساحة جونية ​زحمة سير​ خانقة، وتعمل عناصر قوى الأمن الداخلي على تسهيل ​حركة المرور​.