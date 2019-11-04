عبدالله للحريري:شكل حكومة ضمير الناس أو فليتحملوا وحدهم النتائج وبلا ابتزاز

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في مسألة التكليف والتأليف، نستخدم الساحات لفرض الشروط وتعزيز الحصص، كما نضرب عرض الحائط ​الدستور​ والأعراف، ونسمع تصريحات وزراء ونواب تيار معين عن تنوع خياراتهم"، متوجها الى رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمالي ​سعد الحريري​، قائلا: "يا شيخ سعد، شارعك أقرب إلى نبض الساحات، شكل حكومة ضمير الناس، أو فليتحملوا وحدهم النتائج وبلا ابتزاز".

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