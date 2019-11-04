فتح الأوتوستراد الذي يربط طرابلس- المنية عند البداوي وإزالة العوائق عن الطريق

أُعيد فتح الأوتوستراد الّذي يربط ​طرابلس​- ​المنية​ عند ​البداوي​، وتمّت إزالة جميع العوائق عن الطريق.

على صعيد متّصل، يغلق المتظاهرون مبان حكومية في طرابلس ويعتصمون أمام مبنى المالية والبلدية، ويقفلون ​نقابة المهندسين​ ويمنعون الموظفين من الدخول إلى ​المصارف​.

هذا ويعتصم المحتجون في طرابلس امام ادارة حصر التبغ والتنباك في القبة ويطالبون باخراج الموظفين.