أُعيد فتح الأوتوستراد الّذي يربط طرابلس- المنية عند البداوي، وتمّت إزالة جميع العوائق عن الطريق.
على صعيد متّصل، يغلق المتظاهرون مبان حكومية في طرابلس ويعتصمون أمام مبنى المالية والبلدية، ويقفلون نقابة المهندسين ويمنعون الموظفين من الدخول إلى المصارف.
هذا ويعتصم المحتجون في طرابلس امام ادارة حصر التبغ والتنباك في القبة ويطالبون باخراج الموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح الأوتوستراد الذي يربط طرابلس- المنية عند البداوي وإزالة العوائق عن الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.