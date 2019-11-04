تحولات في ميزان القوة العالمي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

فريدريك كامبه *

يشهد العالم حالياً تحولاً مزلزلاً في ميزان القوة العالمي، مع تعاظم الدور الجيوسياسي العالمي لكل من الصين وروسيا - على حساب الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.

في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول، كان هدير زلزال جيوسياسي يدوي عبر العالم. ومع أن هزات هذا الزلزال كانت جلية منذ وقت طويل، إلا أنها أخذت تزداد وضوحاً مع مرور كل يوم.

وفي الواقع، نحن نشهد اليوم تحولاً مزلزلاً يهدد العالم السياسي والاقتصادي الذي فعلت الولايات المتحدة الكثير جداً من أجل بنائه.

وهناك واقع واضح آخر، هو أن القوتين اللتين تشكلان الآن أكبر تحد للزعامة الأمريكية - الصين في المقام الأول وروسيا باندفاع يزداد زخماً - تريان الآن فرصاً متاحة لتسريع مكاسبهما في مواجهة الولايات المتحدة أخذت تنهمك أكثر فأكثر في انتخابات الرئاسة المقبلة - في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وحملة انتخابات الرئاسة الأمريكية تستمر طويلاً، ولا بد أن تشغل أمريكا أكثر من انشغالها في الأوضاع العالمية.

ومن سوريا إلى أوكرانيا، ومن أفغانستان إلى إفريقيا، نشهد اليوم تحولات مزلزلة لا تهدد فقط مصداقية وديمومة الزعامة الأمريكية العالمية، وإنما أيضاً مؤسسات الغرب وتحالفاته التي بنيت وترسخت منذ الحرب العالمية الثانية.

ويمكننا استشعار هذه الهزات في قرار الرئيس دونالد ترامب بتسريع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وتخليه عن حلفاء أمريكا الأكراد. فقد استتبع هذا القرار تحركات روسية، وتركية، وإيرانية وسورية من أجل ترجمة القرارات الأمريكية إلى مكاسب لهم. وبرزت روسيا الآن باعتبارها القوة الأكثر تأثيراً في تعديل موازين القوى في الشرق الأوسط. وأحد أبرز مظاهر ذلك هو الاجتماع المطول، الذي استغرق ست ساعات، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر فخم في مدينة سوتشي الروسية على ضفاف البحر الأسود يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول. ففي ذلك الاجتماع، تحدث الرئيسان بشأن سبل فرض سيطرة بلديهما، إلى جانب لاعبين إقليميين آخرين، على شمال وشرق سوريا بما يخدم مصالحهما.

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وأحد أبرز الزعماء الغربيين الذين استشعروا اهتزازات هذا الزلزال هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث عن الرئيس ترامب وحلف الأطلسي بلهجة تنم عن إحباط. وقد قال: «أعتبر أن ما حدث في الأيام الأخيرة ( سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا والغزو التركي الذي تلاه ) هو خطأ جسيم ارتكبه الغرب وحلف الأطلسي في الشرق الأوسط... فهذا يضعف مصداقيتنا، ويثير أسئلة حول كيفية عمل حلف الأطلسي».

وهذا التحول الجيوسياسي المزلزل كان واضحاً أيضاً في أول قمة جمعت روسيا وقادة إفريقيا في سوتشي في أكتوبر/تشرين الأول، حيث استضاف الرئيس بوتين أكثر من 40 رئيس دولة أفارقة لمناقشة تطوير العلاقات بين روسيا والقارة الإفريقية.

وقبل ذلك بأسبوع، كان الرئيس بوتين قد زار السعودية، حيث بحث وولي العهد الأمير محمد بن سلمان توثيق العلاقات بين البلدين. وأثمرت الزيارة عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.

وإذا كانت روسيا قد ظهرت في واجهة الأحداث، فإن الصين هي التي تحقق في الفترة الراهنة أكبر المكاسب على المستوى العالمي - وذلك اعتماداً على حملتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الكبرى المعروفة باسم «مبادرة حزام وطريق». وكمثال واحد فقط، فإن الصين هي التي تعمل حالياً من أجل تنظيم محادثات بين مختلف الأطراف الأفغانية بهدف إنهاء الحرب في هذا البلد. وعلى النقيض من ذلك، فإن مفاوضات الولايات المتحدة مع حركة طالبان تراوح مكانها.

ومع ذلك، لا بد من إدراك أن هناك زلزالاً جيوسياسياً يحدث اليوم. ونتائج هذا الزلزال لا بد أن تنعكس على موازين القوى العالمية.

* كاتب وصحفي يترأس مؤسسة مجلس الأطلسي، وهي أحد مراكز الدراسات الأمريكية الأكثر تأثيراً في الشؤون العالمية.

* موقع شبكة التلفزة الأمريكي «سي إن بي سي»