شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "طاقة البرلمان" تناقش 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، إجتماعأً اليوم الاثنين، لمناقشة 4 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث والتنقيب عن البترول في عدد من مناطق علي مستوي الجمهورية.

وفي هذا الصدد نستعرض مشروعات القوانين المزمع مناقشتها على النحو الآتي:

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة شل إيجيبت إن.في، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة شل إيجيبت إن.في، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية.

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- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة ايوك برودكشن للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب الرزاق بالصحراء الغربية.