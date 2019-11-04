شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة افشاء أو تداول بيانات معالجة إلكترونياً بالمخالفة للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، من الموافقة على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، وعاقب مشروع القانون فى المادة (37) بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

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