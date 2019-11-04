اخبار العالم

تعرف على عقوبة افشاء أو تداول بيانات معالجة إلكترونياً بالمخالفة للقانون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة افشاء أو تداول بيانات معالجة إلكترونياً بالمخالفة للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، من الموافقة على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، وعاقب مشروع القانون فى المادة (37) بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

 

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عقوبة افشاء أو تداول بيانات معالجة إلكترونياً بالمخالفة للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا