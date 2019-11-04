شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان ينهار.. 13 برلمانيا يريدون الاستقالة من العدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شخصية مقربة من أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق، أن حزب داود أوغلو الجديد سيتم إعلانه خلال شهر نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية سيشهد عددا من الاستقالات فى الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "زمان التركية" أن السياسى المقرب من داود أوغلو، أكد أن الاستقالات ستستمر داخل حزب العدالة والتنمية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه التقى بـ12-13 برلمانيا تابعين للحزب داخل البرلماني، مستعدين للاستقالة فور تأسيس الحزب.

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وأوضح أن هناك حالة من الغضب العارم داخل حزب أردوغان، قائلًا: بعد تأسيس الأحزاب الجديدة، ستنقلب موازين الحياة السياسية في تركيا كثيرًا خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد أن يقوم داود أوغلو بتأسيس حزب.

وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم موجتين من الاستقالات الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.