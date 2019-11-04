شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يحظر قراءة الكتب داخل السجون التركية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على قيام حكومة أردوغان بحظر الكتب داخل السجون، وبرر وزير العدل التركي عبد الحميد جول، فرض قيود على دخول الكتب إلى السجون، زاعمًا أنه من الممكن استخدامها في حرق غرف السجن والاحتجاز.
وكان سزجين تانري كولو نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير العدل للكشف عن سبب فرض قيود على دخول الكتب إلى السجون.
وأكد عبد الحميد جول، أن المعتقلين والمسجونين قد يقومون باستخدام الكتب لإشعالها وزيادة اشتعال النيران، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء فرض قيود على دخول الكتب إلى السجون، موضحا أنه من الممكن فرض قيود على أعداد الكتب داخل السجون، خشية أن يستخدمها المعتقلون في إشعال الحرائق أو إخفاء أي مستندات أو أوراق تابعة لتنظيمات أو تشكيلات.
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