شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون الإفريقية تبحث خطة "النقل" لتسهيل حركة الأفراد والبضائع لإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، خطة وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع لإفريقيا.

ويأتى لقاء اللجنة مع وزارة النقل فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرةالسمراء.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبين ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكالة اللجنة، فيما فاز بأمانة السر النائب جمال صابر.

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