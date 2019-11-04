شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تفتح ملف دعم الفلاح وتمويل المشروعات الزراعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات والقضايا الخاصة بالفلاح المصرى والمستلزمات الزراعية، أبرزها دور البنك الزراعى المصرى فى دعم وتنمية الزراعة.
وتستعرض اللجنة استراتيجية البنك الزراعي المصري في دعم الزراعة ودوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية وحل مشكلات المتعثرين في ظل صدور قانون بتعديل تبعيته إلى البنك المركزي المصري، ودوره في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي واستلام بعض المحاصيل الاستراتيجية.
وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع آخر مقدم من النائبة جواهر سعد فضل الشربيني و(59) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع ثالث مقدم من النائب محمد حلمي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين.
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