انخفاض طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14617 نقطة. كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.44% إلى مستوى 14622 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري.

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