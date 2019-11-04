مصرع ربة منزل في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين في حادث تصادم، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع حادث تصادم وحالة وفاة ومصابين بناحية بني حرب "طريق فرعي" دائرة المركز.

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تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "خلف. ا" 35 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة آلية "توكتوك" قيادة "حسام. و" 38 عامًا حاصل على دبلوم ويقيم دائرة المركز.

أسفر الحادث عن وفاة "لولية. ق" 60 عامًا ربة منزل، وإصابة قائد التوكتوك بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"مريم. م" 46 عامًا ربة منزل " ابنة شقيقة الضحية، بكسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.