أعلنت وزيرة العدل السابقة في أوكرانيا يلينا لوكاش، أن الوضع يتزعزع في أوكرانيا ليس فقط بسبب انسحاب القوات في دونباس، ولكن بسبب الرغبة في الإطاحة برئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأشارت لوكاش أن الصراخ والإجراءات ضد فصل القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الشعبية في مدينتي زولوتوي وبيتروفسك مستمرة، لأن القوى السياسية مهتمة بذلك، الذين يريدون حرمانزيلينسكي من السلطة.
ومع ذلك، لاحظت أنه بعد تغيير السلطة في أوكرانيا، لم يتغير شيء يذكر. ووفقًا لها، لم يتحسن الوضع الاجتماعي، وتفاقم الوضع الاقتصادي، وتطور السياسي إلى سلسلة من الفضائح، وحرية التعبير هي أيضًا موضع تساؤل.
وأضافت الوزيرة السابقة "لكن الأمر أصبح أسهل نسبيًا على أي حال: فالناسلا يطردون بشكل مكثف من الكنائس، ولا يقسمونهم إلى"أصدقاء"و"غرباء".
وفي 1 أكتوبر، وافقت مجموعة اتصال في مينسك على إعادة نشر القوات في دونباس في 7 أكتوبر، لكن العملية تعطلت بسبب أعمال المتطرفين. وبدأ انسحاب الجيش والأسلحة في زولوتوي مقاطعة لوغانسك فقط في 29 أكتوبر بعد زيارة زيلينسكي لخط التماس، وأجرى محادثات مع القوميين. بعد 7-10 أيام، من المتوقع أن يتم فصل القوات في بتروفسك.
علاوة على ذلك ، فإن العملية مصحوبة باحتجاجات في كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر أوضاع غير مستقرة بالبلاد.. الإعلان عن محاولة الإطاحة بالرئيس الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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