سلمان الحمود رئيسا للاتحاد الآسيوي للرماية بالتزكية

زكي الاتحاد الآسیوي للرمایة رئیس شرف النادي الكویتي للرمایة الشیخ سلمان الحمود الصباح رئیسا للسنوات الاربع المقبلة.

وقال النادي الكویتي للرمایة في بیان صحفي ان تزكیة الشیخ سلمان الحمود جاءت خلال اجتماع الجمعیة العمومیة للاتحاد الآسیوي الذي عقد بمجمع میادین الشیخ صباح الاحمد في الكويت بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنیة الاعضاء في الاتحاد الاولمبي.

واضاف البيان ان الاجتماع شھد انتخاب رئیس الاتحادین الكویتي والعربي للرمایة دعیج العتیبي بمنصب الامین العام للاتحاد القاري فضلاعن فوز خمسة مرشحین بمنصب نائب رئیس الاتحاد وھم كوشینج ھسینج من الصین تایبیھ وفارس السعدي من السعودیة ومتسمیرو كاشامیرو من الیابان وعلي الكواري من قطر وجافید لودھي من باكستان.

للاتحاد الآسیوي الذي عقد بمجمع میادین الشیخ صباح الاحمد في الكويت بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنیة الاعضاء في الاتحاد الاولمبي.واضاف البيان ان الاجتماع شھد انتخاب رئیس الاتحادین الكویتي والعربي للرمایة دعیج العتیبي بمنصب الامین العام للاتحاد القاري فضلاعن فوز خمسة مرشحین بمنصب نائب رئیس الاتحاد وھم كوشینج ھسینج من الصین تایبیھ وفارس السعدي من السعودیة ومتسمیرو كاشامیرو من الیابان وعلي الكواري من قطر وجافید لودھي من باكستان.

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