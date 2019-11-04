نفى وقوع إصابات.. الجيش الأمريكي يؤكد تعرض دورية تابعة له للقصف بسوريا

أعلن ممثل القيادة المركزية الأمريكية أن القافلة الأمريكية، التي كانت تتحرك على طول طريق "إم 4" باتجاه الحدود العراقية، لم تصب جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له بشمال شرقي سوريا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال ممثل القيادة المركزية اليوم الإثنين: " في يوم الأحد 3 نوفمبر الجاري، تعرضت دورية أمريكية بشمال شرق سوريا

لعدة هجمات بالمدفعية، وقد سقطت القذائف على بعد كيلومتر واحد أو أكثر من الطريق الذي كانت الدورية تتحرك فيه"، مشيرا إلى أن" الدورية لم تصب بأذى"​​​.

ولفت الممثل إلى أن "قوات التحالف تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وفي وقت سابق ، قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، على لسان رئيسه، اللواء يوري بورينكوف: "تلقينا معلومات من الجانب الأمريكي عبر قنوات تجنب الاشتباك تفيد بأنه، في يوم 3 نوفمبر، تعرضت قافلة عسكرية أمريكية، كانت تتحرك على طول طريق (إم 4) باتجاه الحدود العراقية (شمال شرقي سوريا)، على بعد ستة كيلومترات غرب منطقة تل تمر، لهجوم من منطقة يسيطر عليها مسلحون موالون لتركيا، ولم تقع أية إصابات".