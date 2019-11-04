إغلاق مطار مصراتة الدولي بشكل مؤقت

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية إغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت في مطار مصراتة الدولي جراء قصف جوي لطائرات الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشارت إدارة المطار في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إلى عودة طائرة الخطوط الإفريقية القادمة من مطار تونس قرطاج لمطار صفاقس "بسبب الإغلاق المؤقت للمجال

الجوي لمطار مصراتة على إثر تواجد طيران حربي بالمنطقة".

وأعلن مكتب الإعلام الحربي التابع لعملية "بركان الغضب" التابع لحكومة الوفاق الليبية بالعاصمة طرابلس، أمس الأحد، تعرض مطار معيتيقة لقصف، بحسب ما ذكره موقع "بوابة الوسط الليبي".

وتعرض المطار لأكثر من 20 هجوما منذ بدء "حرب السيطرة على العاصمة

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طرابلس" في الرابع من أبريل الماضي.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري، إن "قواتنا الجوية نفذت ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بمطار معيتيقة الجوي والكلية الجوية بمصراتة".

ولفت المسماري، في بيان ليلة الأحد إلى أن "الضربة الجوية استهدفت دشم المليشيات الإرهابية".

وتابع أن "هذه الأماكن تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة ... وتخزين الصواريخ ... هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%".