قوى الحرية والتغيير لا تعارض تسليم البشير للجنائية الدولية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن لا تحفظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" إبراهيم الشيخ،: "قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليمالبشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاحه الجيشالسوداني في أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، التهم التي وجهتها له تلك المحكمة.
واندلعت الاحتجاجات ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز، واتسعت رقعتها والقوى المشاركة فيها، حتى أطاحه الجيش في 11 أبريل الماضي.
ويتولى الحكم حاليا في السودان مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.
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